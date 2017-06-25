Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде, продержавшись чуть более минуты. Поражение в дебютном бою под эгидой Bellator стало пятым в профессиональной карьере Емельяненко.

Федор Емельяненко впервые участвовал в боях Belator, а его соперник – уже во второй раз. Сейчас этот промоушн является одним из ведущих в мире, конкурирующим с UFC. Бой 24 июня называли главным событием в истории промоушена. Он проходил в Нью-Йорке и длился меньше двух минут.



Оба спортсмена сразу обменялись мощными ударами и потеряли равновесие, однако американскому тяжеловесу удалось быстрее прийти в себя. Удар Митриона пришелся в челюсть Емельяненко, в то время как он попал сопернику в плечо. Емельяненко уже не успел подняться на ноги, чтобы отбить дальнейшие атаки Митриона. Американец воспользовался своим преимуществом и добил российского бойца техническим нокаутом. Судьям пришлось остановить бой в первом раунде.



