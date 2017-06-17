Сборная России обыграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций

Футбольная сборная России с победы начала свое выступление на домашнем Кубке конфедераций. В первом матче турнира россияне одолели Новую Зеландию.

В каждом из таймов в ворота соперников сборной РФ влетело по мячу. В первой половине поединка они забили себе сами. В ходе одной из атак россиян новозеландцы попытались выбить мяч из своей штрафной, в результате произошел автогол. Во втором тайме российские футболисты отличились уже без посторонней помощи – результативный удар записал в свой актив Федор Смолов. Итоговый счет встречи – 2:0 в пользу сборной РФ.

Напомним, Кубок конфедераций открылся сегодня в Санкт-Петербурге. Свой следующий матч на турнире россияне проведут в среду с чемпионами Европы португальцами.