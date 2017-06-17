Глава FIFA поблагодарил Россию за Кубок конфедераций на русском языке
17 июня 2017, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Глава FIFA поблагодарил Россию за организацию Кубка конфедераций на русском языке.
О том, что в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия международного футбольного турнира, «Аргументы недели» сообщили ранее в субботу. Одним из почетных гостей мероприятия стал руководитель FIFA Джанни Инфантино.
Инфантино обратился к собравшимся на русском языке. Спортивный функционер выразил благодарность российским городам, которые примут Кубок конфедераций. Публика, в свою очередь, устроила Инфантино овацию.
Турнир полчаса назад открылся матчем между сборными России и Новой Зеландии. На момент написания новости счет в поединке открыт не был.
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