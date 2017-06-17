Глава FIFA поблагодарил Россию за Кубок конфедераций на русском языке

Глава FIFA поблагодарил Россию за организацию Кубка конфедераций на русском языке.

О том, что в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия международного футбольного турнира, «Аргументы недели» сообщили ранее в субботу. Одним из почетных гостей мероприятия стал руководитель FIFA Джанни Инфантино.

Инфантино обратился к собравшимся на русском языке. Спортивный функционер выразил благодарность российским городам, которые примут Кубок конфедераций. Публика, в свою очередь, устроила Инфантино овацию.

Турнир полчаса назад открылся матчем между сборными России и Новой Зеландии. На момент написания новости счет в поединке открыт не был.