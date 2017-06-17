В Петербурге прошла церемония открытия Кубка Конфедераций

В Петербурге завершилась церемония открытия Кубка Конфедераций. Мероприятие прошло на «Санкт-Петербург Арене» за два часа до старта первого матча между сборными России и Новой Зеландии.

Открытие планировали начать в 16 часов по Московскому времени, но задержали на 10 минут. Само представление посвящено истории, культуре и природе России и рассказом о городах, которые будут принимать турнир.

В Северную столицу приехало множество болельщиков из разных городов России, а также из других стран и с других континентов.

На стадионе сегодня ждут и президента России Владимира Путина, который выступит с приветственной речью и посмотрит предстоящий матч.

Напомним, Кубок Конфедераций пройдет в Россиии с 17 июня по 2 июля. Матчи пройдут в Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Финал турнира пройдет на стадионе на Крестовском острове.