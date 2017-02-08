В случае победы над Митрионом Емельяненко может получить право на титульный бой
8 февраля 2017, 18:10 [ «АН-онлайн» ]
Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко может получить право на проведение титульного боя за чемпионский пояс Bellator в случае победы над американцем Мэтом Митрионом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Напомним, что дебют россиянина в промоушене Bellator состоится 18 февраля. На данный момент пояс чемпиона организации в тяжёлом весе является вакантным.
Всего на счету Емельяненко 36 побед и четыре поражения в ММА. В активе Митриона, который перешёл в смешанные единоборства из американского футбола, 11 побед и пять поражений.
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