В случае победы над Митрионом Емельяненко может получить право на титульный бой

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко может получить право на проведение титульного боя за чемпионский пояс Bellator в случае победы над американцем Мэтом Митрионом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что дебют россиянина в промоушене Bellator состоится 18 февраля. На данный момент пояс чемпиона организации в тяжёлом весе является вакантным.

Всего на счету Емельяненко 36 побед и четыре поражения в ММА. В активе Митриона, который перешёл в смешанные единоборства из американского футбола, 11 побед и пять поражений.

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