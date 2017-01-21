Макарова прошла в четвертый раунд Australian Open-2017, Веснина завершила борьбу

Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 обыграла посеянную на турнире под шестым номером Доминику Цибулкову из Словакии и прошла в четвёртый круг. В следующем матче россиянка встретится с Йоханной Контой из Великобритании.

Другая представительница России, Елена Веснина, в 1/8 финала турнира пройти не смогла. В матче третьего раунда она со счётом 6:7 (4:7), 2:6 уступила американке Дженнифер Брэйди, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

В женском парном турнире Australian Open россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош со счётом 6:4, 6:2 одержали победу над парой немки Татьяны Марии и француженки Полин Пармантье в матче второго раунда. В мужском парном разряде россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов дальше второго круга пройти не смогли, проиграв американцам Сэму Куэрри и Дональду Янгу.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии проходит в Сиднее и является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, общий призовой фонд Australian Open в этом году составляет $37,5 млн.