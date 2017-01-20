Российские гандболисты встретятся со словенцами в плей-офф чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу со счётом 28:24 победила бразильцев в заключительном, пятом матче группового этапа чемпионата мира 2017 года во Франции.

В пяти матчах россияне одержали три победы и потерпели два поражения. С шестью очками в активе наша команда заняла третье место в группе А, пропустив вперёд сборные Франции и Норвегии. Всего в плей-офф вышли по четыре лучших команды из четырёх групп. Из группы А помимо Франции, Норвегии и России вышла команда Бразилии.

Соперником россиян в 1/8 финала чемпионата мира станет Словения.

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