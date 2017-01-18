Российские гандболисты проиграли французам в матче группового этапа ЧМ

Мужская сборная России по гандболу в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира со счётом 24:35 проиграла хозяевам турнира – команде Франции.

В матче россияне из-за травм потеряли двух своих лидеров – Павел Атьман и Сергей Горбок. Пока неизвестно, смогут ли игроки принять участие в заключительной встрече группового этапа против Бразилии 19 января.

Напомним, что сборная России уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. После четырёх игр наша команда занимает третье место в группе А с четырьмя набранными очками.

В стадию плей-офф выходит по четыре лучших команды из каждой группы. В группе В за выход в 1/8 финала чемпионата мира борются Словения, Испания, Македония, Тунис, Исландия и Ангола. Группу С составляют Германия, Хорватия, Белоруссия, Венгрия, Чили и Саудовская Аравия, а в группе D выступают Катар, Дания, Швеция, Египет, Бахрейн и Аргентина.