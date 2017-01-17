Российские гандболисты гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу со счётом 24:20 одержала верх над Польшей в третьем матче группового этапа чемпионата мира во Франции и теперь гарантированно примет участие в 1/8 финала турнире.

В трёх матчах россияне одержали две победы, благодаря чему с четырьмя очками занимают вторую строчку в группе А. Нашей команде на групповом этапе остаётся провести две игры – против сборных Франции и Бразилии, результат этих встреч определит, на какого соперника попадут россияне в 1/8 финала.

Напомним, что в стадию плей-офф выходит по четыре лучших команды из каждой группы.

В группе В за выход в 1/8 финала чемпионата мира борются Словения, Испания, Македония, Тунис, Исландия и Ангола. Группу С составляют Германия, Хорватия, Белоруссия, Венгрия, Чили и Саудовская Аравия, а в группе D выступают Катар, Дания, Швеция, Египет, Бахрейн и Аргентина.