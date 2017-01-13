Российские гандболисты обыграли японцев в стартовом матче чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу стартовала на чемпионате мира 2017 года во Франции с победы над командой Японии со счётом 39:29.

Напомним, что россияне по результатам жеребьёвки попали в группу А вместе с Японией, Францией, Польшей, Норвегией и Бразилией. Следующий матч группового этапа Россия проведёт 14 января против норвежцев.

В группе В за выход в плей-офф чемпионата мира поборются Словения, Испания, Македония, Тунис, Исландия и Ангола. Группу С составляют Германия, Хорватия, Белоруссия, Венгрия, Чили и Саудовская Аравия, а в группе D выступают Катар, Дания, Швеция, Египет, Бахрейн и Аргентина. В 1/8 финала турнира пройдут по четыре команды из каждой группы.

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