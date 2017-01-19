Экс-капитан сборной России Роман Широков решил не возобновлять карьеру футболиста и продолжить работать спортивным функционером, сообщает портал Чемпионат.ком со ссылкой на самого Широкова.

«Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали, – приводит портал слова Широкова. – У нас собралась отличная команда, и мне не хочется её бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс».

Напомним, что в конце прошлого года агент бывшего футболиста Арсен Минасов заявил, что Широков рассматривает варианты возобновления карьеры.

Широков успел поиграть за московский «Спартак», санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и ряд других российских команд. Последним профессиональным клубом, за который выступал футболист, был столичный ЦСКА. По истечении контракта с «армейцами» игрок остался без клуба и в июле 2016 года решил завершить профессиональную карьеру. После этого Широков занял должность советника министра спорта Подмосковья и продолжил играть в футбол на любительском уровне – за московский клуб «Атлантис», выступающий в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).