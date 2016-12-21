Футболист Широков может возобновить профессиональную карьеру

Экс-полузащитник сборной России по футболу Роман Широков может возобновить карьеру игрока, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Арсена Минасова.

«Не исключаю, что Широков может вернуться в большой футбол. Но комментировать предложения от каких-либо клубов не буду», – сказал Минасов.

Напомним, что Широков объявил о завершении карьеры футболиста в июле этого года, после чего занял должность советника министра спорта Подмосковья. Также Широков с сентября нынешнего года выступает в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) за московский клуб «Атлантис».

Последним профессиональным клубом, за который выступал футболист, был столичный ЦСКА. Также Широков успел поиграть за московский «Спартак», санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и ряд других российских команд.