Форвард «Милана» Адриано стал игроком «Спартака»

Бразильский нападающий Луис Адриано перешёл в российский футбольный клуб «Спартак» из итальянского «Милана», сообщает пресс-служба «Спартака».

Согласно информации агентства ТАСС, новый контракт 29-летнего футболиста рассчитан на 3,5 года.

Напомним, что ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщила, что Адриано будет получать в «Спартаке» €4,5 млн в год.

Бразилец выступал за «Милан» с 2015 года, за это время он принял участие в 33 матчах, в которых забил четыре гола. В нынешнем сезоне Серии А Адриано не забил ни одного мяча в семи играх. До «Милана» бразилец защищал цвета донецкого «Шахтёра», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Украины и по четыре раза – обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в сезоне-2008/09 Адриано в составе «Шахтёра» выиграл Кубок УЕФА.

Читайте также:

«Спартак» официально объявил о трансфере Самедова

Мирча Луческу строит новый «Зенит»