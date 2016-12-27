Молодёжная сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2017 с поражения от Канады

Сборная России из игроков моложе 20 лет уступила канадцам со счётом 3:5 в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2017 года, который проходит в Канаде.

Счёт открыли хозяева турнира на 4-й минуте встречи – отличился Тайсон Джост. На 10-й минуте Михаил Сергачёв сравнял счёт, однако, с 34-й по 44-ю минуту канадцы забросили в ворота Ильи Самсонова три шайбы подряд – голы на своё счёт записали Дилан Стром, Николя Руа и Мэтт Барзал. На 46-й минуте Кирилл Капризов смог сократить отставание от хозяев, но через четыре минуты канадец Стром снова его увеличил, оформив дубль. Уйти от разгрома россияне смогли благодаря шайбе Егора Рыкова, установившего на 51-й минуте окончательный счёт.

Следующую игру на чемпионате мира сборная России проведёт 28 декабря против команды Латвии.

Напомним, что по результатам жеребьёвки россияне попали в группу В вместе с Канадой, США, Словакией и Латвией. В группе А играют сборные Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании.

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