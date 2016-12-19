Хоккейная сборная России не смогла выиграть домашний этап Евротура

В заключительном матче Кубка Первого канала российские хоккеисты в Москве обыграли финнов со счётом 4:3 и заняли второе место по итогам турнира.

Счёт уже на 1-й минуте встречи открыл хоккеист сборной Финляндии Харри Песонен, после чего россиянин Максим Шалунов на 2-й минуте счёт сравнял. На 8-й минуте Егор Яковлев вывел сборную России вперёд, на 11-й минуте отличился Иван Телегин, а Илья Ковальчук на 33-й минуте сделал счёт 4:1. После этого финны смогли забить ещё две шайбы – на 37-1 минуте отличился Хенрик Хаапала, а на 41-й – Миро Аалтонен. Команда Финляндии была близка к тому, чтобы перевести игру в овертайм, однако россияне сумели удержать победный счёт.

Таким образом, в трёх матчах сборная России набрала шесть очков и финишировала на втором месте, пропустив вперёд шведов, которые также набрали шесть очков, но выиграли у россиян в личной встрече. Третьими стали финны, а чехи заняли четвёртое место.

По итогам турнира сразу два россиянина, голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Илья Ковальчук, были названы лучшими игроками на своих позициях. Ковальчук вошёл в состав сборной России впервые с декабря прошлого года.

Напомним, что Кубок Первого канала является вторым этапом Еврохоккейтура. В первом этапе, Кубке Карьяла, россияне одержали победу. После двух сыгранных этапов наша команда лидирует с 15 набранными очками, опережая на шесть очков ближайших преследователей – чехов.

Следующий этап Евротура пройдёт в Швеции с 9 по 12 февраля.