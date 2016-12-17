Эрнани — очередной и не последний бразилец в Петербурге

Первым зимним трансфером «Зенита» стал контракт с 22-летним полузащитником бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». В футбольных кругах он известен как Эрнани.



Полузащитник, который обладает сильным ударом и хорошо играет головой, за свой нынешний клуб дебютировал в пятнадцатилетнем возрасте. Думается, что тренеры и руководители «Зенита» видят в нем замену желающему покинуть Петербург Акселю Витселю.



Если Витсель, которого Эрнани должен заменить в «Зените», является человеком позиции и короткого точного паса, то новичок – футболист движения, прессинга, средних и дальних диагоналей, смены позиций и риска ради скорости. Он немножко похож на Ромуло («Спартак) до травм, хотя более активный, вроде Глушакова («Спартак). Пожалуй, из звезд Сейду Кейта (рекордсмен сборной Мали) – тот, кого надо вспоминать первым при сравнении с Эрнани во всех фазах игры, кроме ударов. У малийца немало забитых мячей, но не издали. А бьет Эрнани, скорее, как его соотечественник Ривалдо. Исполняет штрафные, пенальти, бежит довольно быстро, хотя и действует в центре поля, не в атаке.



Когда прикупили Жулиано и Мака, довелось предположить – Луческу совершил тихий военный переворот в «Зените». Теперь он – генерал трансферов, соответственно, будут бразильцы и клиенты тех, кого Мирча знает не первый год. Слухи о том, что Миллер доволен первой частью сезона, поскольку думал, что без Халка, Гарая и дорогостоящих покупок сложится намного хуже, лишь подтверждают правоту догадки. Да что там, сам Эрнани открыто говорит – давно был на связи с Мирчей, они знакомы. При этом надо четко понимать, что никто в мире футбола лучше Луческу не выстраивал клубы из Восточной Европы на протяжении многих лет.



Румын убедил боссов «Зенита», что его связям в Бразилии и не только нужно доверять. Поэтому Эрнани – очередной и не последний бразилец в Санкт-Петербурге. И раз Жулиано фанаты с легкостью назовут лучшим игроком клуба в первой части сезона, то Мирча может оказаться прав еще раз. В свете ухода Витселя команде нужен хавбек, и Эрнани – перспективная ставка. В отличие от Акселя, он подвижный, с прекрасным ударом – не таким мощным, как у Халка, но часто намного более точным. Если суммировать передачи Жулиано и выстрелы Эрнани, то получите компенсацию того, что Живанилдо делал в последнем сезоне в «Зените».

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