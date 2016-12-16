Леснар дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Американский боец ММА Брок Леснар дисквалифицирован на один год и оштрафован на $250 тысяч за нарушение антидопинговых правил – такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

Напомним, что положительными оказались обе допинг-пробы, взятые у 39-летнего спортсмена 9 июля во время юбилейного турнира UFC 200, на котором Леснар единогласным решением судей одержал победу над Марком Хантом.

Бой в рамках турнира UFC 200 стал для Леснара первым после пятилетнего перерыва в выступлениях в смешанных единоборствах. Леснар владел поясом чемпиона UFC два года, проведя за это время две успешных защиты. При этом Леснар смог повторить рекорд другого экс-чемпиона UFC Рэнди Кутюра, которому понадобилось провести лишь четыре боя в рамках организации, чтобы завоевать чемпионский пояс. Всего Леснар провёл в UFC девять боёв, в которых одержал шесть побед и потерпел три поражения. Леснар также является бывшим чемпионом по реслингу в организации WWE.

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