Гольцов поборется с Расуловым за чемпионский пояс промоушена ACB

Российский боец ММА, один из сильнейших представителей тяжёлого дивизиона Денис Гольцов по прозвищу «Русский богатырь» попытается отнять у своего соотечественника Салимгерея «Танка» Расулова пояс чемпиона промоушена ACB.

«Нынешний соперник Дениса имеет большой опыт в кикбоксинге и рукопашном бое. Его плюс - ударные навыки, хорошая ударная подготовка, что сказывается на его статистике: девять из пятнадцати побед Салимгерей одержал нокаутом. Однако он уступает в партере Денису и для тяжеловеса он слишком маленького роста и большого веса, - при весе 120 кг его рост 188 см, – сказал менеджер Гольцова Алексей Яценко. – Преимущество в росте (15 сантиметров) и большой размах рук у Гольцова, думаю, дадут свои дивиденды. Но и Денису надо опасаться размена ударами, не сближаться с Салимгереем и не лезть в открытую драку».

Напомним, что Гольцов выиграл золотую медаль на прошедшем в ноябре этого года в болгарской Софии чемпионате мира по боевому самбо. В смешанных единоборствах Гольцов одержал 17 побед (8 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Расулов является чемпионом мира по панкратиону, чемпион мира по ММА и чемпион мира по ушу-саньда среди профессионалов. В активе Расулова 15 побед (9 нокаутом) и шесть поражений.

Поединок Расулов – Гольцов пройдёт 18 декабря в Санкт-Петербурге в рамках турнира ACB 50.

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