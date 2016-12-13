Кубок Содружества по ММА завершился триумфальной победой российских бойцов

Безоговорочной победой сборной России завершился в Сургуте розыгрыш Кубка Содружества по ММА – российские бойцы праздновали победу во всех семи весовых категориях.

В весе до 61,2 кг лучшим стал Шарапудин Магомедов, в категории до 65,8 кг выиграл Абдулмуталип Гайирбегов, в весе до 70,3 кг победил Алибек Хабибулаев, Арсен Даудгаджиев первенствовал в весе до 70,3 кг, в категории до 84 кг одержал победу Гаджи Омаргаджиев, Даниял Зайналов стал лучшим в категории до 93 кг, а Хусейн Адамов победил в весе свыше 93 кг.

«Радует, что турнир «Кубок Содружества» приобрел статус международного, растет, развивается. Надеюсь, что количество стран-участников с каждым годом будет увеличиваться. Ребята, помимо чемпионатов мира и Европы, смогут выполнять тут норматив мастера спорта международного класса, – поделился впечатлениями от турнира главный тренер сборной России Геннадий Капшай. – В этом году представители России установили новый рекорд – на чемпионате Европы и чемпионате мира завоевали все семь из семи возможных золотых медалей. Секрет успеха – в труде наших ребят и лично их тренеров, которые уже выстроили серьезную школу российского смешанного боевого единоборства в регионах нашей страны. Благодаря их труду, опыту и их работе у нас такие отличные ребята».

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