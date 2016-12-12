Абдурахимов получил несколько переломов в ходе боя с Льюисом

Травмы рук помешали российскому бойцу ММА Шамилю Абдурахимову победить американца Деррика Льюиса в главном бою турнира UFC Fight Night 102.

По ходу первого раунда россиянин травмировал левую руку, это привело к тому, что к четвёртому раунду Абдурахимов уже не мог полноценно использовать руки для ударов и захватов. Несмотря на то, что россиянин по ходу поединка опережал соперника по очкам, победить ему не удалось – в четвёртом раунде Льюис перевёл бой в партер и принял положение фулл маунт, из которого обрушил на Абдурахимова град ударов. Травмы помешали россиянину провести качественную защиту, и рефери присудил американцу победу техническим нокаутом.

«С третьего раунда начал чувствовать сильную тянущую боль в области ключицы, «на автомате» продолжал выбрасывать навстречу руку, – рассказал Абдурахимов. – В четвертом раунде я уже не мог рукой сделать захват, боль в районе ключицы стала просто невыносимой».

Сразу после боя Абдурахимов прошёл обследование в больнице, врачи выявили у спортсмена перелом со смещением большого пальца левой руки и трещину правой ключицы. Теперь россиянина ждёт операция и перерыв в выступлениях. По действующему контракту с промоушеном UFC Абдурахимов должен провести ещё два боя.

Напомним, что российский боец входит в топ-50 тяжеловесов мира, на его счету 17 побед (7 нокаутом) и четыре поражения.

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