Во Владивостоке завершился Суперкубок России по ММА

Лучшие бойцы страны определились в ходе розыгрыша Суперкубка России по ММА, который прошёл во Владивостоке. За победу в турнире боролись чемпионы страны и обладатели Кубка России по смешанным единоборствам, всего поединки прошли в семи весовых категориях.

Итоги финальных поединков Суперкубка России выглядят следующим образом:

Весовая категория до 61.2 кг: Касум Касумов (Чеченская республика) единогласным решением судей победил Рамазана Амаева (Московская область);

До 65.8 кг: Рашид Курбанов (Астраханская область) во 2-м раунде отправил в нокаут Мусу Казиханова (Московская область);

До 70.3 кг: Роман Богатов (Оренбургская область) единогласным решением судей выиграл у Артура Зайнукова (Республика Дагестан);

До 77.1 кг: Алибег Расулов (Республика Дагестан) техническим нокаутом во 2 раунде одержал верх над Юнусом Ахмедовым (Краснодарский край);

До 84 кг: Шамиль Абдулаев (Москва) единогласным решением судей одержал победу над Мурадом Абдулбековым (Астраханская область);

До 93 кг: Магомед Шахрудинов (Республика Дагестан) единогласным решением судей по итогам экстра-раунда победил Магомедхана Ярогиева (Краснодарский край);

Свыше 93 кг: Амирхан Исагаджиев (Москва) одолел Георгия Сакаева (Московская область) техническим нокаутом.

«Все прошло замечательно. Огромное спасибо Приморской федерации смешанных боевых единоборств за такой праздник спорта. Ребята тоже очень старались, показали все, на что они способны. Думаю, зрителям бои понравилось, все получили массу положительных эмоций, – подвёл итоги турнира президент Союза ММА России Федор Емельяненко. – Очень болел за Алибека, нашего чемпиона мира этого года, и он победил в бою на Суперкубке. В этом году он отбился без поражений и подтвердил звание «Мастер спорта международного класса». Очень болел за Георгия, но он, к сожалению, проиграл действующему чемпиону мира».