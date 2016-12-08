Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов, который 9 декабря встретится с американцем Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night, поделился мнением о своём предстоящем сопернике и рассказал, что для него значит этот бой.

«Я, наверное, всю жизнь шел к этому. Считаю этот бой для себя большим шансом. Мой соперник высказал недовольство, что его подписали на бой со мной, так как я в рейтинге ниже, назвав это бой «рождественским подарком» для меня. Но, хочу сказать, это будет не «подарочный» для него бой, – сказал Абдурахимов. – Я знаю о нем всё, его сильные и слабые стороны и не страдаю недооценкой соперника. Он опасный, бьющий, он одинаково опасно бьет с обеих рук, с правой у него удар чуть сильнее, однако борьба слабовата. Я изучал его, возможно, его будет легко перевести в партер. Буду это использовать, постоянно двигаться и бить».

Также россиянин рассказал, что во время подготовки к поединку против Льюиса уделял особенное внимание увеличению скоростно-силовой и функциональной нагрузки из расчета 5-раундового боя.

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