Сменивший Харитонова в бою с да Силвой Побережец одержал победу нокаутом

Боец ММА, чемпион турнира The Zone FC Дмитрий Побережец, который заменил россиянина Сергея Харитонова в бою против бразильца Франциско Сандро да Силвы на состоявшемся 3 декабря в Екатеринбурге турнире под эгидой промоушена MixFace, одержал победу над соперником техническим нокаутом в первом раунде.

В самом начале раунда Побережец перевёл бой в партер и занял позицию фулл маунт, после серии пропущенных ударов да Силва перешёл к пассивной защите и рефери остановил поединок.

Во втором главном бою вечера двукратный чемпион мира по боевому самбо россиянин Венер Галиев в первом раунде отправил в глубокий нокаут бразильца Марсио Андраде.

Напомним, что в главном бою турнира да Силва должен был встретиться с Харитоновым, однако, промоушен Bellator, контракт с которым имеет Харитонов, запретил россиянину выходить на ринг. В последнем поединке, который состоялся 5 ноября на турнире Bellator 163, россиянин побывал в тяжёлом нокауте, из-за чего получил предписание не проводить бои в течение 90 дней.