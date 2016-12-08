Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко анонсировал 4-й по счёту международный турнир по смешанным единоборствам «Кубок Содружества», который пройдёт 9-10 декабря в Сургуте и соберёт свыше 100 бойцов из России и ближнего зарубежья.

«Кубок Содружества – это международный турнир, на участие в котором могут заявиться все желающие спортсмены из России и ближнего зарубежья. Я рад, что этот турнир стал ежегодным и собирает все больше представителей разных стран, – сказал Емельяненко. – Наш вид спорта объединяет не только отдельных людей, но и целые страны, закаляет характер, воспитывает командный дух и готовность биться за результат».

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