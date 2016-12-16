Сборная России по хоккею из игроков моложе 18 лет уступила американцам со счётом 2:4 в полуфинале Мирового кубка вызова, который проходит в канадском Боннивиле.

В составе российской команды дублем отметился Андрей Свечников.

В матче за «золото» США сыграют против сборной Канады (Восток), обыгравшей в ½ финала чехов со счётом 2:1 в овертайме. Россияне же поспорят с чехами за третье место.

Напомним, что в полуфинал турнира сборная России вышла с первого места в группе. По ходу группового раунда наша хоккеисты обыграли Швейцарию в овертайме и сборную западной Канады в основное время.

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