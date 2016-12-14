Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Мирового кубка вызова

Сборная России по хоккею из игроков моложе 18 лет обыграла команду Швейцарии во втором матче розыгрыша Мирового кубка вызова в канадском Боннивиле и вышла в полуфинал с первого места в группе.

Матч завершился со счётом 6:5, решающую шайбу россиянин Иван Чехович забросил за три секунды до конца овертайма. Также в составе команды отличились Клим Костин, Вениамин Баранов, Андрей Свечников (дубль) и Алексей Липанов.

Ранее россияне обыграли со счётом 5:3 сборную западной Канады. Таким образом, по итогам группового этапа команда набрала пять очков, заняв первое место в группе. На второй строчке финишировали канадцы с тремя очками, а швейцарцы стали третьими с одним очком в активе.

Соперник сборной России по ½ финала Мирового кубка вызова определится позже.

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