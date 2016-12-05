Ковальчук и Дацюк – в расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала

Форварды санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук и Павел Дацюк попали в расширенный состав хоккейной сборной России на второй этап Евротура – Кубок Первого канала.

На данный момент расширенный список игроков сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Адмирал»).

Защитники: Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Егор Яковлев, Антон Белов, Максим Чудинов (все – СКА), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Максим Осипов («Торпедо»).

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников (оба – «Сибирь»).

Итоговый состав будет известен 10 декабря – за два дня до начала тренировочного сбора команды. Сам турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.

Напомним, что Ковальчук в последний раз выходил на лёд в составе сборной России год назад - во время розыгрыша Кубка Первого канала-2015. Нападающий не принимал участие в домашнем чемпионате мира 2016 года и в Кубке мира-2016. Дацюк сыграл как на чемпионате мира, так и на Кубке мира, однако, вынужден был пропустить часть розыгрыша Кубка мира из-за травмы.

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