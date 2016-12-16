Сборная России по хоккею стартовала на Кубке Первого канала с поражения

Российские хоккеисты в Москве уступили сборной Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала – второго по счёту этапа Еврохоккейтура сезоны-2016/17.

Сборная России на протяжении первой половины игры доминировала на льду и на 9-й минуте открыла счёт – отличился защитник Владислав Гавриков после передачи нападающего Сергея Шумакова. После этого у россиян была возможность развить преимущество, однако, вместо ворот шведов россияне забили в свои – на 38-й минуте шайба залетела в ворота Ильи Сорокина от конька своего же игрока – нападающего Владимира Ткачёва. Гол записали на шведа Оскара Линдблома, который проводил атаку.

После двух удалений подряд в третьем периоде россияне окончательно потеряли контроль над игрой и за минуту до конца матча пропустили вторую шайбу – отличился защитник сборной Швеции Симон Бертильссон. Замена вратаря на шестого полевого игрока перевести игру в овертайм россиянам не помогла, более того, в пустые ворота залетела ещё одна шайба – на 60-й минуте окончательный счёт установил Андреас Турессон.

В составе сборной России впервые с декабря 2015 года появился Илья Ковальчук, а в роли капитана команду на лёд вывел Павел Дациюк, пропустивший часть розыгрыша Кубка мира 2016 года из-за травмы. Ни один из них результативными действиями в матче отметиться не смог.

В другом матче Кубка Первого канала сборная Финляндии в Хельсинки со счётом 4:2 обыграла Чехию.

В матче 2-го тура россияне 16 декабря встретятся с чехами, а 18 декабря – с финнами.

Напомним, что в первом этапе Евротура сезона-2016/17, Кубке Карьяла, сборная России одержала победу, выиграв все три матча.