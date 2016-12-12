Россияне выиграли рекордное количество наград на ЧМ по плаванию на короткой воде

Сборная России завершила чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2016 года с рекордным для себя результатом – на турнире, который проходил в канадском Виндзоре, россияне выиграли 14 наград.

Лучше всего отечественные спортсмены выступили в эстафетных дисциплинах, завоевав в них 6 золотых медалей, также в копилке команды 5 серебряных и 3 бронзовых медали. До этого наивысшим достижением сборной России на чемпионатах мира по плаванию в 25-метровых бассейнах были 10 медалей (4-4-2) на турнире 2010 года в Дубае.

По итогам нынешнего мирового первенства Россия заняла третье место в общекомандном зачёте, пропустив вперёд сборные Венгрии (7-2-2) и США (8-15-7).