Россиянин Доринов выиграл «бронзу» чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Российский пловец Михаил Доринов стал третьим на дистанции 200 метров брассом в третий соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2016 года, который проходит в канадском Виндзоре.

Медаль Доринова стала уже седьмой в копилке сборной России, в которой теперь есть два «золота», три «серебра» и две «бронзы».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде продлится до 11 декабря, всего на турнире будут разыграны 46 комплектов наград.

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