Сборная России выиграла «золото» и «серебро» на ЧМ по плаванию на короткой воде

Российские пловцы завоевали две медали в первый день стартовавшего в канадском Виндзоре чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

Команда в составе Владимира Морозова, Никиты Лобинцева, Михаила Вековищева и Александра Попкова выиграла «золото» в эстафете 4 по 100 метров, а россиянин Александр Красных завоевал серебряную медаль на дистанции в 400 метров вольным стилем.

В женском заплыве на 200 метров вольным стиле россиянка Вероника Попова остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место.

Чемпионат мира продлится до 11 декабря, всего на турнире будут разыграны 46 комплектов наград.

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