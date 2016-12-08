Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде

Российские пловцы принесли в копилку сборной четыре медали во второй соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в канадском Виндзоре.

«Золото» в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем завоевала смешанная сборная России в составе Алексея Брянского, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Розалии Насретдиновой. «Серебро» выиграли Владимир Морозов на стометровке брассом и Андрей Шабасов на дистанции 100 м на спине, а бронзовую медаль на дистанции 200 м вольным стилем завоевал Александр Красных, который днём ранее принёс сборной «серебро» на четырёхсотметровке вольным стилем.

Чемпионат мира продлится до 11 декабря, всего на турнире будут разыграны 46 комплектов наград.

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