Реакция специалистов на уход наставника футбольного ЦСКА из команды

Одна из самых громких и обсуждаемых отечественных футбольных новостей в настоящий момент - уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. Об этом было официально объявлено в твиттере ПФК ЦСКА, 6 декабря. Свою последнюю игру в качестве наставника красно-синих, Слуцкий проведет 7 декабря в Лондоне против английского «Тоттенхэма» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

При этом Слуцкого никто не увольнял, он сам попросил руководство клуба отпустить его из команды. Он пробыл на тренерском мостике 7 лет. За это время армейцы трижды становились чемпионами страны, дважды брали Кубок страны. Кроме того, Слуцкий вывел сборную России на Евро–2016, приняв национальную команду из рук итальянца Фабио Капелло почти в безнадежной ситуации. Под его руководством главная команда страны одержала четыре победы подряд и попала в число лучших команд Европы. Правда на самом Евро команда выступила неудачно, набрав в трех встречах группового этапа лишь одно очко. При этом Слуцкий продолжал оставаться тренером ЦСКА и почти год совмещал два поста. После Евро–2016 он подал в отставку с поста главного тренера сборной России, а теперь и ЦСКА При этом по итогам первой части чемпионата страны, армейцы занимают третье место.

«Аргументы недели» попросили высказать свое мнение по поводу ухода Леонида Слуцкого известных футбольных специалистов.

Борис Игнатьев, заслуженный тренер России, экс-наставник сборной Росии:

- Лично для меня большая неожиданность, что Леонид Слуцкий покидает ЦСКА. Хотя слухи и ходили. Считаю, что на него было оказано необоснованное давление со стороны болельщиков. Подтвердить мои слова может и место, которое занимают армейцы. Третье место при тех кадровых проблемах, которые армейцы испытывают – это очень хороший показатель. Быть может даже удивительный результат. Вот, если бы он не давал результат, то тогда другое дело. Но он дает, и это говорит о его правильной концепции игры. Поэтому ту травлю, которую устроили Лене некоторые болельщики, а также СМИ – ничто не может оправдать.

Леонид Слуцкий – интеллигентный, талантливый наставник, один из самых современных, это я говорю в смысле подхода и выстраивания взаимоотношений, в том числе и с и журналистами. Кроме того, Слуцкий умеет держать удар. Слуцкий уходит... У меня лично все это вызывает только огромное сожаление. Именно сожаление.

Уверен, что в самое ближайшее время, он окажется в другой, причем очень хорошей команде. Какой?

Варианты могут быть разные. Сделают перестановки – «подвижки» под Слуцкого. Не исключаю и варианта, что окажется и за границей. И там он не пропадет с его знанием иностранных языков на современном уровне. Потому, что Слуцкий дает результат. Да, у самых высоких футбольных руководителей возникает вопрос: «Почему это команда Слуцкого не можем обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов?!» А почему собственно, мы должны обыграть «Баварию». По большому счету оснований для этого и нет!

Считаю этого тренера – художником. Художником футбола. Он умеет «рисовать» футбол. Да, он так «нарисовал», он так видит, и имеет на это право. Ещё раз повторю мне страшно – страшно жалко, что мы какое-то время не увидим футбола Слуцкого!

И еще именно Леонид Слуцкий поддержал наш, российский футбол на международной арене, нашу сборную. Только благодаря ему наша главная команда в этом году участвовала в чемпионате континента, вышла в его финальную часть. Да, когда мы попали на Евро, стало ясно, какой же есть наш российский футбол на самом деле. И здесь Леонид Слуцкий оказался честным. Не прятался за спинами других, взял вину на себя. И показал всем, кто из футболистов приходит в нашу главную команду не играть за честь и флаг России, а просто покрасоваться.

Валерий Рейнгольд, форвард «Спартака» 60 – х годов, чемпион СССР:

- Считаю, что всё это неправильно. Леонид Слуцкий – один из самых ярких и лучших представителей тренерского цеха нашей страны. И руководитель ЦСКА – Гинер обо всем этом ещё очень сильно пожалеет. Так поступать нельзя, потому что Леонид Слуцкий работал, и работал очень честно. Не понимаю, чего ещё надо Гинеру?! В своё время от него ушёл Валерий Газзаев, хотя создал конкурентоспособную и играющую команду. Гинер сейчас не понимает, что лучшего наставника и не найти сейчас. По тому, как он себя ведет, выходит, что Слуцкий на эту должность не годится?! Тогда кто же годится?!

Добавлю, что только благодаря Слуцкому наша первая сборная сумела выступать на Евро–2016. Другой разговор, что мы ждали и надеялись, что команда будет выглядеть там сильнее. Но давайте вспомним, в какой ситуации принял команду Слуцкий. Многие утверждали, что мы на Евро попасть не сумеем. Слуцкий опроверг эти слова.



Александр Тарханов, заслуженный тренер России, главный тренер екатеринбургского «Урала»:

- Лично мне Леонид Слуцкий импонирует. У каждого тренера бывают веские причины, когда он уходит из команды. Не знаю, какие причины у Леонида Слуцкого. Быть может, он хочет чуть-чуть отдохнуть от футбола и взять небольшую паузу. Ему, как говорится, виднее. Думаю, что без работы он не останется. А может и в ЦСКА вернётся после какой-то паузы. Такое уже было с Валерием Газзаевым.

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