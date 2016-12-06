Итоги осенне-зимнего отрезка чемпионата России, а также что ждёт РФПЛ весной
6 декабря 2016, 18:45 [«АН-онлайн», Чингиз БУРНАШЕВ ]
Клубы Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ), перед тем как уйти на зимний перерыв в чемпионате, сыграли по две игры в течение одной недели. Интенсивность этого отрезка, с учётом накопившейся усталости, могла привести к достаточно неожиданным результатам, что в итоге и произошло.
«Спартак» – чемпион, но пока только первого круга
Безоговорочный на данный момент лидер чемпионата России, московский «Спартак», совершенно внезапно оступился в Самаре, проиграв местным «Крыльям Советов», да ещё как! 4:0 при равных составах в пользу аутсайдера чемпионата России. После такого «красно-белым» необходимо было брать три очка в домашнем матче с казанским «Рубином», иначе идущий на второй строчке санкт-петербургский «Зенит» мог вновь вплотную приблизиться к москвичам.
Игра с «Рубином» для «Спартака» получилась тяжёлой – пропустив первыми, «красно-белые» смогли сравнять счёт и позже выйти вперёд, но в концовке матча «Рубин» имел все шансы зацепиться за ничью. Отдельные вопросы, как у «Спартака», так и у «Рубина» вызвало судейство Михаила Вилкова – сначала арбитр не показал заслуженную прямую красную карточку нападающему «Спартака» Квинси Промесу за грубый удар соперника локтем в лицо, а после уже «простил» казанцев, не назначив пенальти в ворота «Рубина» за фол на Лоренсо Мельгарехо. «Спартак» победил и реабилитировался за разгром в Самаре, тем не менее, от лидера чемпионата ждали более уверенной игры против идущего на 9-м месте «Рубина». Старт весенне-летней части чемпионата у «Спартака» будет тяжёлый – в первых трёх матчах «красно-бедые» встречаются с «Краснодаром», махачкалинским «Анжи» и московским «Локомотивом», и минимум один из этих матчей пропустит из-за красной карточки самый результативный игрок всего чемпионата – Промес, на счету которого 12 очков по системе «гол+пас».
Санкт-петербургский «Зенит» к радости «красно-белых» не смог в полной мере воспользоваться осечкой «Спартака» в Самаре – «сине-бело-голубые» набрали в двух последних матчах лишь четыре очка – обыграли дома «Уфу» и в гостях сыграли вничью с «Ростовом». Таким образом, «Зенит» уходит на перерыв с отставанием в пять очков от «Спартака» и серьёзной дилеммой, которая касается расстановки приоритетов между выступлением в РФПЛ и в плей-офф Лиги Европы, куда «Зенит» вышел с первого места в группе. Весной санкт-петербургской команде, возможно, придётся всерьёз подумать над тем, что для клуба на данный момент важнее.
Хотя говорить о чемпионстве «Спартака», конечно, преждевременно, не отметить работу главного тренера команды Массимо Карреры всё же нельзя. Итальянский специалист в кротчайшие сроки смог мобилизовать команду, и сейчас Каррера близок к тому, чтобы доказать: частые слова тренеров о том, что за короткое время добиться результатов с новой командой нельзя, – всего лишь разговоры в пользу бедных. Конечно, Каррера, перед тем как возглавить «Спартак», какое-то время поработал помощником в тренерском штабе Дмитрия Аленичева, но и вернувшийся в «Локомотив» Юрий Сёмин не увидел перед собой совершенно незнакомую команду – с частью игроков он тоже успел раньше поработать, а результаты у этих двух клубов сейчас совершенно разные.
В ожидании перемен
Справедливости ради, «Локомотив» в последних двух матчах добился наилучшего результата среди всех клубов РФПЛ – «железнодорожники» одержали две победы с общей разницей забитых и пропущенных голов 8-1. Сначала «Локомотив» со счётом 6:1 разгромил «Томь», а после со счётом 2:0 обыграл идущий на 4-м месте грозненский «Терек». Тем не менее, утверждать, что «Локомотив» с возобновлением чемпионата продолжит набирать обороты, нельзя. «Железнодорожникам» на протяжении первого круга явно не хватало стабильности – после крупных побед, за которыми, казалось, должен последовать подъём, не раз происходили неожиданные поражения и ничьи с аутсайдерами. Итог – лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Не добавит оптимизма команде и потеря одного из ключевых игроков – полузащитника сборной России Александра Самедова, переход которого в «Спартак», кажется, – вопрос решённый.
Перемены, по всей видимости, ждут и столичный ЦСКА, который так же набрал шесть очков в последних играх с «Оренбургом» и «Уралом». Однако характер этих перемен, вероятно, будет намного серьёзней – команду вот-вот может покинуть главный тренер Леонид Слуцкий, с которым ЦСКА три раза выигрывал чемпионство и по два раза – Кубок России и Суперкубок страны. На место Слуцкого активно прочат наставника «Уфы» Виктора Гончаренко, который также в ближайшее время должен освободиться от занимаемой должности. Таким образом, «армейцев», идущих сейчас на третьей строчке в турнирной таблице, во второй половине чемпионата, скорее всего, ожидает тяжёлая борьба за еврокубковые места.
Сражаться за путёвки в еврокубки, без сомнения, будут и «Терек» с «Краснодаром», которые сейчас занимают 4-ю и 5-ю строчки в турнирной таблице соответственно, имея в активе равное количество очков. У «быков», к слову, в последних двух турах игра сложилась не лучшим образом – сначала «Краснодар» уступил в гостях «Тереку», прервав серию из десяти матчей без поражений, а потом сыграл вничью с «Крыльями Советов». Тем не менее, все шансы побороться за самые высокие места после возобновления чемпионата у «Краснодара» есть, особенно если прежнюю форму к весне сможет набрать недавно восстановившийся после травмы Фёдор Смолов, который сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата.
За еврокубковые места борьба, возможно, будет ещё более ожесточённая, чем за чемпионство, ведь плотность в середине турнирной таблицы чемпионата России сейчас достаточно высокая. Так идущий на 10-й строчке «Локомотив» от четвёртого места, на котором расположился «Терек», отделяет лишь пять очков – такой же разрыв между главными претендентами на чемпионство – «Спартаком» и «Зенитом».
Главным номинантом на вылет из элитного дивизиона сейчас является «Томь», которая за 17 матчей набрала лишь девять очков, а безвыигрышная серия томичей насчитывает уже десять игр. Не намного лучше дела идут у тульского «Арсенала», который только в последней перед зимней паузой игре смог прервать четырнадцатиматчевую серию без побед. Также на вылет в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) сейчас претендуют «Оренбург» и екатеринбургский «Урал». «Крылья Советов» благодаря четырём очкам в последних двух матчах смогли выбраться из зоны вылета, однако, от зоны стыковых матчей самарцев отделяет лишь одно очко, так что за борьба звание лучших из худших также обещает быть нешуточной.
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