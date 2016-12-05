В домашнем матче московскому «Спартаку» помогли родные стены: встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, «красно-белые» закрепились на первом месте турнирной таблицы РФПЛ.

Напряженный матч завершился победой «Спартака», - клуб стал фаворитом чемпионата. Игра принесла спартаковцам три очка и теперь со своими 40 баллами клуб на 5 очков опережает своего ближайшего конкурента – ФК «Зенит», пишет gazeta.ru.

Ворота соперника поразил капитан «красно-белых» Денис Глушаков (на 74-й минуте матча) и Квинси Промес, который на 43-й минуте игры сумел выровнять счет, открытый игроком «Рубина» Жонатасом (он, как и обещал, отлично восстановился после травмы).