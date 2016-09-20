Капитан сборной России по хоккею Александр Овечкин призвал игроков команды сосредоточиться на матче со сборной Финляндии, а не "зазвездить" после победы над командой Северной Америки.

"Впереди важный матч с финнами. Главное – не поймать звезду, не поймать эйфорию", – цитирует Александра Овечкина "Р-Спорт".

В матче Кубка мира по хоккею российская сборная со счетом 4:3 обыграла сборную Северной Америки. Для России это был второй матч на турнире.

У России отличились Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Все четыре шайбы были забиты в ворота соперника в течение 10 минут.

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