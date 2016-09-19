Российские хоккеисты стартовали на Кубке мира-2016 с поражения

Хоккейная сборная России потерпела поражение от шведов в стартовом матче Кубка мира 2016 года в Торонто.

Хоккеисты сборной Швеции в первый раз отличились на 31-й минуте, реализовав большинство, а уже на 33-й минуте счёт стал 2:0 в пользу соперников россиян. В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског и Виктор Хедман.

Россияне имели возможность перевести игру в овертайм – Александр Овечкин на 59-й минуте сократил отставание в счёте, а за несколько секунд до финальной сирены он же занёс вторую шайбу в ворота шведской команды, однако судьи встречи отменили взятие ворот, посчитав, что форвард забросил гол рукой.

Следующий матч россияне проведут против сборной Северной Америки 20 сентября.

В Кубке мира-2016 принимают участие команды России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (игроки США и Канады в возрасте до 23 лет) и сборная Европы (хоккеисты из европейских стран, не представленных отдельными командами). В предварительном раунде Россия выступает в группе В вместе с Финляндией, Швецией и Северной Америкой. Турнир проходит на площадках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по правилам этой лиги.

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