Российские хоккеисты в товарищеском матче против канадцев уступили в овертайме

Хоккейная сборная России в рамках подготовки к Кубку мира 2017 года проиграла канадцам в овертайме заключительного выставочного матча.

Основное время завершилось со счётом 2:2. За сборную России отличились Александр Овечкин на 44-й минуте и Артемий Панарин на 48-й. У канадцев шайбы забросили Патрис Бержерон на 9-й минуте и Джон Таварес на 54-й. В овертайме, который проходил в формате 3 на 3, победную шайбу забил Райан Гецлаф.

Напомним, что ранее россияне также провели две товарищеские встречи с командой Чехии. Матч в Санкт-Петербурге завершился победой россиян со счётом 4:3, а в гостях наша сборная уступила в серии буллитов, финальный счёт в матче – 1:2.

Кубок мира стартует в Торонто 17 сентября. В турнире примут участие команды России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (игроки США и Канады в возрасте до 23 лет) и сборная Европы (хоккеисты из европейских стран, не представленных отдельными командами). В предварительном раунде Россия выступит в группе В вместе с Финляндией, Швецией и Северной Америкой. Турнир будет проходить на площадках НХЛ и по правилам этой лиги.

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