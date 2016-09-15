Порошенко сообщил, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдёт в Киеве

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitterсообщил, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдёт в Киеве.

«Только что УЕФА принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов - 2018 в Киеве. Это отличная новость для всех нас, а особенно - для украинских болельщиков», – написал Порошенко.

Украина ещё ни разу не принимала у себя финал европейского клубного турнира.

Киевский стадион «Олимпийский» может вместить около 70 тысяч зрителей и на данный момент является вторым по вместимости на территории стран СНГ, уступая только московской арене «Лужники». На стадионе, построенном ещё в 1923 году, проходили футбольные матчи во время Олимпиады-80, а также матчи чемпионата Европы-2012, включая финал, в котором сборная Испании одержала победу над Италией со счётом 4:0.

Напомним, что финал розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2016/17 пройдёт на сдадионе «Миллениум» в валлийском Кардиффе.

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