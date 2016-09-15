Российский футбольный клуб ЦСКА увёз ничью из немецкого Леверкузена, где играл с местным «Байером».

Стартовый отрезок первого тайма прошёл при подавляющем преимуществе немецкой команды. Счёт в матче открыл нападающий «Байера» Адмир Мехмеди уже на 9-й минуте, а на 15-й минуте хавбек Хакан Чалханоглу удвоил преимущество своей команды. После двух забитых мячей «Байер» продолжил наседать на ворота «армейцев», у которых никак не получалось организовывать собственные атаки. В концовке первого тайма игроки ЦСКА всё же смогли переломить ход встречи – на 36-й минуте гол забил полузащитник Алан Дзагоев, а ещё через две минуты хавбек Роман Ерёменко сравнял счёт. Во втором тайме игра была равная, но ни одна из команд больше не смогла отличиться взятием ворот.

Самым результативным получился матч между немецкой «Боруссией» из Дортмунда и польской «Легией». Встреча, которая проходила в Варшаве, завершилась со счётом 6:0 в пользу немецких гостей.

Результативной стала и игра, в которой «Манчестер Сити» также принимал немецкую «Боруссию», но уже из Мёнхенгладбаха. Встреча должна была состояться ещё накануне, но была перенесена из-за сильного дождя. Не известно, повлияло ли это как-то на настрой гостей, но хозяева смогли забить четыре безответных мяча в ворота немецкой команды.

Испанский «Реал» в домашней игре против португальского «Спортинга» смог на последних минутах всё же вырвать победу. Проигрывая со счётом 0:1, «Реал» на 89-й минуте сравнял счёт, а вперёд вышел уже на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте. Отличился в матче и нападающий «Реала» Криштиану Роналду, не прервавший, таким образом, традицию забивать своим бывшим командам.

Соперники ЦСКА по группе Е английский «Тоттенхэм» и клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, также провели матч. Английская команда дома уступила со счётом 1:2.

Другая английская команда – «Лестер Сити» провела первый в истории клуба матч в Лиге чемпионов. Действующие чемпионы Англии в гостях со счётом 3:0 обыграли бельгийский «Брюгге».

Французский «Лион» дома с таким же счётом победил хорватское «Динамо» из Загреба.

Вничью завершились сразу два матча: португальский «Порту» дома разошёлся миром (1:1) с датским «Копенгагеном», а итальянский «Ювентус» дома сыграл вничью (0:0) с испанской «Севильей».

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