Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск завоевал право принять Всемирную шахматную Олимпиаду в 2020 году. Решение провести турнир в столице Югры было принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) в Баку.

По словам президента FIDE Кирсана Илюмжинова, которые приводит агентство ТАСС, Ханты-Мансийск в борьбе за право проведения соревнований обошёл такие страны, как Аргентина и Словакия.

Всемирная шахматная Олимпиада проходит раз в два года. Ближайший турнир состоится в 2018 году в грузинском Батуми

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