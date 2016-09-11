Шахматная федерация: Кирсан Илюмжинов не просил гражданства США!

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов с просьбой предоставить ему гражданство США не обращался. Такое заявление сделал директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев.

Кирсан Илюмжинов в мае подал в суд на Министерство финансов США, требуя компенсацию в размере 50 миллиардов долларов и извинений за безосновательное включение его фамилии в санкционный список. В конце августа главу FIDE не пропустили на борт самолета, вылетавшего в Нью-Йорк.

11 сентября СМИ сообщили, что Илюмжинов обратился к президенту США Бараку Обаме с письменной просьбой предоставить ему гражданство.

В FIDE эту информацию назвали «передергиванием фактов» - Илюмжинов не просил предоставить ему гражданство США, он лишь предположил такую возможность, если это будет нужно для защиты его интересов на территории Соединенных Штатов.