Кирсан Илюмжинов, ранее руководивший республикой Калмыкия, направил лидеру США письмо с просьбой о предоставлении ему американского гражданства. Такое заявление Илюмжинов сделал во время выступления в Баку перед членами возглавляемой им Международной шахматной федерации.

По словам Илюмжинова, гражданство США даст возможность рассмотрения его дела в местном суде. Напомним, американское Министерство финансов ранее включило Илюмжинова в список лиц, в отношении которых действуют санкции. Это было сделано в связи с обвинением в оказании сирийскому правительству материальной помощи. Экс-глава Калмыкии в свою очередь потребовал с Минфина США компенсации в размере пятидесяти миллиардов и извинений.

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