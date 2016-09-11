Илюмжинов лично прокомментировал информацию о гражданстве США

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов собирался поехать в Соединенных Штаты, власти которых ввели против него санкции, чтобы доказать свою правоту в американских судах, и для этого готов принять гражданство США.

Об этом Кирсан Илюмжинов лично рассказал в интервью агентству "Р-Спорт".

В СМИ в воскресенье появились сообщения о просьбе Илюмжинова к американскому президенту Бараку Обаме предоставить ему гражданство США.

По словам президента FIDE, он на прошлой неделе письменно обратился к американскому президенту и госсекретарю США Джону Керри. Илюмжинов попросил Обаму о встрече, чтобы рассказать о его позиции по поводу того, что его включили в санкционный список Минфина США, — передает Р-Спорт.

Напомним, Кирсана Илюмжинова завернули в московском аэропорту Шереметьево, представители авиакомпании "Дельта" не пустили его на борт самолета рейса "Москва - Нью-Йорк". Илюжжинов удивлен, что его не пустили в Америку. "Я не террорист, хочу приехать в США и готов доказать свою позицию. Хочу, чтобы он меня принял, и готов к разбирательству по справедливым американским законам", - сказал президент FIDE и пояснил, что "готов принять американское гражданство", если это нужно, "и доказать свою правоту".

Читайте также:

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов с просьбой предоставить ему гражданство США не обращался. Такое заявление сделал директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев.