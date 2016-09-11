Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал встряхнуть МОК

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA не соблюдают демократические принципы, принимают решения единолично, поэтому эти организации надо встряхнуть.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, никто не знает, что происходит в МОК и WADA. "Проверили пробирки — прослезились. А как перепроверить, найти истину? Да никак: мы там решили, и будьте здоровы. Говорят — суд. А судьи кто?" — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Белорусский президент не исключил, что российских спортсменов не допустили до участия в Олимпийских играх из-за опасения, что россияне удачно выступят в Рио. Лукашенко отметил, что сильнейшую белорусскую команду гребцов сняли, вероятно, испугавшись. По его словам, для Белоруссии это было тоже болезненно.

Также Александр Лукашенко поддержал решение Паралимпийского комитета Белоруссии выйти на церемонию открытия Игр в Рио-де-Жанейро с российским флагом, назвав его государственной позицией.

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