Несмотря на отстранение российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро, флаг России все же появился на церемонии открытия Паралимпиады, которая состоялась на стадионе «Маракана» минувшей ночью.

Вопреки запрету Международного паралимпийского комитета (IPC), российский триколор все же пронес спортсмен из Белоруссии. Его личность уже установлена, хотя и не называется. Сейчас IPC решает, как наказать нарушителя.

«Белорусский спортсмен, ответственный за пронос флага России, опознан. Флаг конфискован. IPC изучает возможные меры», - написал Мэтт Макгихэн, журналист Press Association, в своем микроблоге в Twitter.

Российская сборная в полном составе была отстранена от участия в Паралимпиаде по решению IPC, которое было принято после публикации данных независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об употреблении российскими паралимпийцами допинга. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде не дали положительных результатов.



