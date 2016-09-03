Обозреватель Forbes: претензии России к докладу Макларена обоснованы

Рон Катц, обозреватель журнала Forbes и спортивный юрист, подчеркивает, что отчет Макларена был составлен без проведения всех необходимых процедур, которые являются обязательными для правосудия в США.

Как отметил Рон Катц, Ричард Макларен стал ответственным за составление данного документа лицом, но ранее он состоял в комиссии, которая и явила миру доклад о допинге россиян. Таким образом, становится неудивительным тот факт, что Макларен соглашается с самим собой. По мнению Рона Катца, ответственным должен быть такой человек, который не будет связан с системой антидопинга.

К тому же России приходится противостоять не названным обвинителям, которые дают свои показания анонимно. Единственным известным лицом среди участвующих в обвинении является Григорий Родченков, но он преследует, по словам Катца, собственные цели.

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