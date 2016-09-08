Сборная России по пляжному футболу не смогла завоевать путёвку на чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу со счётом 3:5 уступила Польше во втором матче второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира 2017 года, который пройдёт в столице Багамских Островов – Нассау, и потеряла шансы на попадание на турнир.

В другом матче группы 3 команда Украины выиграла у Молдавии со счётом 7:2 и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. Сборная Польши набрала шесть очков в двух матчах и обеспечила себе первое место в группе. По правилам турнира, путёвку на чемпионат мира получает команда, занявшая первое место в своей группе по итогам второго квалификационного раунда. Сборная России на данный момент идёт на третьем месте в группе 3 и уже не сможет подняться на первую строчку, вне зависимости от результата последнего матча, в котором россияне встретятся с командой Украины.

Напомним, что в первом раунде квалификационного турнира россияне заняли первое место в своей группе.

Россия является двукратным чемпионом мира, в последний раз чемпионат мира без участия нашей сборной прошёл в 2006 году.

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