Сборная России по пляжному футболу стала третьей в Суперфинале Евролиги

Мужская сборная России по пляжному футболу в матче за третье место Суперфинала Евролиги, который завершился в итальянской Катании, одержала победу над Испанией со счётом 8:7.

Россияне Анатолий Перемитин и Владислав Аксёнов оформили в матче дубли, также отличиться смогли Антон Шкарин, Алексей Макаров, Борис Никоноров и Дмитрий Шишин.

По итогам группового раунда сборная России с двумя победами и одним поражением в активе заняла второе место в своей группе и не смогла пройти в финал турнира.

Победителем Евролиги-2016 стала команда Украины, которая в финальном матче со счётом 2:1 обыграла Португалию.

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