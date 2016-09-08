Захарова заявила, что белорус, вынесший флаг РФ на открытии Паралимпиады, герой

В четверг, 8 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что гражданин Белоруссии, который вынес на открытии Паралимпиады в Рио российский флаг, является героем.

Представитель МИД сообщила, что хочет сделать несколько ремарок с точки зрения простого человека. Она отметила, что сегодня в мире появился новый герой, человек, который не побоялся достать российский флаг, проявить солидарность с теми, кого "подло не пустили" на Паралимпиаду в Бразилию.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Захаровой, Россия гордится тем, что в мире есть такие люди - вне политики. Она выразила благодарность белорусским друзьям и именно этому человеку, имя которого пока не сообщается.

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